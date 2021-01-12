Мизутани: когда жизнь вернётся в нормальное русло, у Капризова будет непростое время

Обозреватель Pioneer Press Дэн Мизутани поделился мнением о предстоящем дебюте нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова в НХЛ.

«Когда жизнь вернётся в нормальное русло, у Капризова будет непростое время, его ждёт много фанфар и внимания. Пока он может оставаться в тени. Он говорит, что вне стадиона пока мало что знает, он даже не был в торговом центре. У болельщиков есть единственный шанс увидеть его, когда он забивает гол. Его тройка с Заком Паризе и Ником Бьюгстадом начала развивать некоторую «химию».

Что касается английского языка, то он может разговаривать в раздевалке и даже ответил на несколько вопросов самостоятельно во время пресс-конференции, но он запинается, если кто-то начинает говорить слишком быстро. Когда все вокруг говорят по-английски, Капризов каждую минуту узнаёт новую фразу. И хотя Кирилл постепенно начинает себя чувствовать в «Миннесоте» как дома, полностью это ощущение придёт только с матчами. Потому что на льду все говорят на одном языке», — отмечает Мизутани.