Стив Айзерман прокомментировал избрание Дилана Ларкина капитаном «Детройта»
Генеральный менеджер «Детройт Ред Уингз» Стив Айзерман прокомментировал избрание Дилана Ларкина капитаном команды. 24-летний американец стал 37-м капитаном команды в истории.
«Быть игроком „Ред Уингз“ и улучшать эту команду для него очень важно, он воспринимает это очень серьёзно. Для нас это очень важный игрок и прекрасный лидер. Он предан делу и психологически устойчив. Так что я был очень впечатлён, когда в течение года с ним познакомился», — цитирует Айзермана пресс-служба НХЛ.
Напомним, Ларкин был задрафтован «Детройтом» в 2014 году в первом раунде под общим 15-м номером. В НХЛ американец сыграл 389 матчей, в которых забросил 107 шайб и отдал 159 результативных передач при показателе полезности "-53" и 246 минутах штрафа.
Ларкин стал 37-м капитаном «Детройта» в истории
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