Стив Айзерман прокомментировал избрание Дилана Ларкина капитаном «Детройта»

Генеральный менеджер «Детройт Ред Уингз» Стив Айзерман прокомментировал избрание Дилана Ларкина капитаном команды. 24-летний американец стал 37-м капитаном команды в истории.

«Быть игроком „Ред Уингз“ и улучшать эту команду для него очень важно, он воспринимает это очень серьёзно. Для нас это очень важный игрок и прекрасный лидер. Он предан делу и психологически устойчив. Так что я был очень впечатлён, когда в течение года с ним познакомился», — цитирует Айзермана пресс-служба НХЛ.

Напомним, Ларкин был задрафтован «Детройтом» в 2014 году в первом раунде под общим 15-м номером. В НХЛ американец сыграл 389 матчей, в которых забросил 107 шайб и отдал 159 результативных передач при показателе полезности "-53" и 246 минутах штрафа.