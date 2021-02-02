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Орлов — о 3:5 в матче с «Бостоном» после 3:0: такие поражения – это отстой

Орлов — о 3:5 в матче с «Бостоном» после 3:0: такие поражения – это отстой
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов прокомментировал своё возвращение на лёд в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (3:5).

«Я чувствовал себя на льду вполне нормально. Может, игрового времени было не так много, но это правильное решение тренера. Очень хотелось сегодня одержать победу для команды, но не получилось.

Вообще, я скучал по ребятам, ждал этого момента, чтобы снова играть. А такие поражения – это отстой, особенно когда ты ведёшь со счётом 3:0. Тяжёлое поражение, но нужно идти вперёд, впереди еще много матчей. Мы посмотрим видео, разберём наши ошибки. И постараемся впредь не терять концентрацию, потому что сейчас мы нахватали много удалений», – цитирует Орлова пресс-служба НХЛ.

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