Орлов — о 3:5 в матче с «Бостоном» после 3:0: такие поражения – это отстой
Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов прокомментировал своё возвращение на лёд в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (3:5).
«Я чувствовал себя на льду вполне нормально. Может, игрового времени было не так много, но это правильное решение тренера. Очень хотелось сегодня одержать победу для команды, но не получилось.
Вообще, я скучал по ребятам, ждал этого момента, чтобы снова играть. А такие поражения – это отстой, особенно когда ты ведёшь со счётом 3:0. Тяжёлое поражение, но нужно идти вперёд, впереди еще много матчей. Мы посмотрим видео, разберём наши ошибки. И постараемся впредь не терять концентрацию, потому что сейчас мы нахватали много удалений», – цитирует Орлова пресс-служба НХЛ.
Лавиолетт: в третьем периоде «Вашингтон» просто сидел сложа руки
Рекомендуем вам
- 2 февраля 2021
-
13:15
-
12:50
-
12:39
-
12:19
-
12:16
-
11:45
-
11:13
-
11:00
-
10:44
-
10:25
-
10:01
-
09:47
-
09:30
-
09:02
-
08:38
-
08:30
-
08:12
-
07:45
-
07:10
-
07:05
-
06:52
-
06:39
-
06:17
-
06:15
-
06:08
-
06:00
-
05:49
-
05:37
-
05:06
-
04:53
-
01:29
- 1 февраля 2021
-
23:50
-
23:08
-
23:00
-
22:48
Партнерский контент
Рекомендуем вам