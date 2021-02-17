Тротц: Сорокин сыграл первоклассно, просто невероятно. Не дал сопернику шанса, молодец

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал игру вратаря Ильи Сорокина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (3:0).

«Сорокин сыграл первоклассно. Просто невероятно. В его игре был виден атлетизм, он совершил несколько больших сейвов.



Ребята сегодня очень хотели хорошо начать и желали блокировать броски и жертвовать собой, так что перед ним они хорошо поработали. По мере развития игры «Сэйбрз» стали действовать лучше и чаще атаковать. Но Илья не дал сопернику шанса, дополнив усилия ребят в начале матча. Молодец», – цитирует Тротца официальный сайт НХЛ в русской версии.

25-летний Сорокин одержал первую победу на уровне НХЛ, заодно записав в свой актив и первый матч на ноль. Сорокин стал 12-м российским голкипером в истории лиги, проведшим матч на ноль.

Илья Сорокин стал 12-м российским голкипером в истории НХЛ, проведшим матч на ноль