Валерий Ничушкин рассказал о тренировке на озере Тахо накануне матча с «Вегасом»

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин рассказал о тренировке на озере Тахо, где 20 февраля команде предстоит провести матч с «Вегас Голден Найтс» в регулярном чемпионате НХЛ.
«Мы баловались в конце тренировки. Все шайбы с площадки выкинули в воду. Потом люди, когда тут потеплеет, пойдут купаться. И может быть, наши шайбы найдут. Мы и визоры затемнённые ставим, чёрные полоски сделаем, но все равно, если честно, солнце пробивает в глаза. В целом нас ждёт динамичная игра, и все будут в одинаковых условиях. Разве что будет трудно вратарю, которому придётся играть против солнца. Но в целом не критично. Тут одинаково отовсюду идёт отражение. Да я не могу сказать, что здесь сильно уж холодно. Где-то около нуля. Но тут большое озеро, и я уже говорил о ветре. Когда он затихает, то вообще становится тепло. А когда усиливается, то тебя может продуть. В целом — нормально. Когда будем играть и разбегаемся, то такие моменты уже не заметим», — приводит слова Ничушкина официальный сайт НХЛ на русском языке.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.
- 20 февраля 2021
-
04:05
-
00:01
- 19 февраля 2021
-
23:40
-
22:49
-
21:52
-
20:59
-
20:24
-
20:00
-
19:49
-
19:30
-
18:40
-
18:02
-
17:53
-
17:30
-
17:14
-
16:40
-
16:17
-
15:30
-
14:55
-
14:27
-
13:55
-
13:27
-
13:15
-
12:55
-
12:30
-
12:06
-
11:35
-
11:16
-
11:12
-
11:05
-
10:50
-
10:36
-
10:15
-
10:01
-
09:48