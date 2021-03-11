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31-летний голкипер Трой Гросеник одержал первую победу в НХЛ с 17 ноября 2014 года

31-летний голкипер Трой Гросеник одержал первую победу в НХЛ с 17 ноября 2014 года
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» в гостях обыграл «Анахайм Дакс» со счётом 5:1.

Одним из главных героев матча стал голкипер «королей» Трой Гросеник. 31-летний голкипер отразил 33 броска и одержал вторую победу за карьеру в НХЛ. Примечательно, что свой первый матч американский голкипер выиграл ещё 17 ноября 2014 года. В тот день защищавший ворота «Сан-Хосе Шаркс» Трой отразил 45 из 45 бросков в матче с «Каролиной Харрикейнз». С тех пор Гросеник в основном играл в АХЛ.

В этом сезоне «Короли» забрали вратаря с драфта отказов «Эдмонтон Ойлерз». Примечательно, что вратарь начинал нынешний сезон в расположении «Кингз». 15 января Гросеник присутствовал в заявке клуба на матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» в качестве бэкапа Джонатана Куика.

Однако после выздоровления второго номера команды Кэлвина Питерсена в «Лос-Анджелесе» отказались от услуг Гросеника, поместив его на драфт отказов, откуда его и забрал «Эдмонтон». В «нефтяниках» Трой провёл ещё два матча в запасе, после чего снова оказался на драфте отказов, откуда его на сей раз забрали в «Кингз».

«Кингз» забрали Гросеника с драфта отказов «Эдмонтона». Ранее он проделал обратный путь
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