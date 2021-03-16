Лавиолетт: очень рад за Овечкина. Эспозито был невероятным игроком и бомбардиром

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (6:0) прокомментировал достижение капитана команды Александра Овечкина, который забил 717-й гол за карьеру, благодаря чему сравнялся с Филом Эспозито.

«Ови сейчас достигает какого-то рубежа чуть ли не в каждом матче. И сегодня он добрался до еще одного важного события. Я рос в Массачусетсе и воочию наблюдал за игрой Фила. Также он дал мне шанс в хоккее, так что я знаком с Филом на протяжении долгого времени. Он был невероятным игроком и невероятным бомбардиром.

А теперь я получил шанс поработать вместе с Ови. Видеть, как эти двое сейчас находятся на одном месте в споре снайперов, — просто нереально, и я очень рад за Ови. Он много и усердно работает, гордится своей игрой и гордится тем, что делает всё возможное, чтобы отправлять шайбу в ворота. Было здорово наблюдать за тем, как он забил этот гол, это действительно было классно», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ в русской версии.