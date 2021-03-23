Серия поражений «Баффало» достигла 14 матчей, последняя победа одержана 24 февраля

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» на своём льду переиграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 5:3, нанеся им 14-е поражение кряду.

Серия поражений «клинков» является худшей в этом сезоне во всей НХЛ. Последний раз «Баффало» побеждал ещё 24 февраля 2021 года, когда был обыгран «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1). С тех пор американский клуб набрал всего два очка, потерпев одно поражение в овертайме, одно по буллитам и ещё 12 раз уступив в основное время. В ходе этой серии с поста главного тренера был уволен Ральф Крюгер, которого заменил Дон Гранато.

Стоит заметить, что следующие два матча «клинки» проведут с «Питтсбург Пингвинз», который располагается на третьем месте в Восточном дивизионе, опережая «Баффало» на 24 очка.