Купер: Василевский по праву должен быть тем парнем, которому принадлежит рекорд «Тампы»

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер оценил игру голкипера Андрея Василевского в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (2:1). Россиянин одержал 12-ю победу подряд, побив клубный рекорд «молний».

«Он просто продолжает удивлять. Я рад, что сегодня ему не пришлось стоять на голове ради этого, потому что по ходу нынешнего сезона ему уже приходилось несколько раз делать это. Парни сегодня старались добыть победу для него. Как я уже говорил, для него эта победная серия не является чем-то поразительным. Это не из серии: «Ух ты, как все удачно для него сложилось». Нет, он делал это и раньше.

На мой взгляд, он по праву должен быть тем парнем, которому принадлежит данный рекорд «Тампы», поскольку он оказал огромное влияние на всю организацию за то время, пока он здесь», – цитирует Купера официальный сайт НХЛ в русской версии.