Панарин сфотографировал Знарка в куртке «Рейнджерс»
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сфотографировал бывшего тренера «Спартака» Олега Знарка в форме «синерубашечников».
«Тесть», — подписал фото Панарин в своём «инстаграме».
Напомним, в 2020 году Панарин женился на младшей дочери Олега Знарка – Алисе. Пара находится в отношениях около шести лет. Молодые люди встретились на чемпионате мира в Чехии в 2015 году.
Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги он принял участие в 38 матчах, в которых записал в свой актив 17 голов и сделал 39 результативных передач при коэффициенте полезности «+17». Всего за карьеру в НХЛ он провел 429 игр, забив 165 голов и сделав 306 результативных передач.
Третьяк подтвердил, что Панарин не выступит на чемпионате мира — 2021
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