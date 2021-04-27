Панарин сфотографировал Знарка в куртке «Рейнджерс»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сфотографировал бывшего тренера «Спартака» Олега Знарка в форме «синерубашечников».

«Тесть», — подписал фото Панарин в своём «инстаграме».

Напомним, в 2020 году Панарин женился на младшей дочери Олега Знарка – Алисе. Пара находится в отношениях около шести лет. Молодые люди встретились на чемпионате мира в Чехии в 2015 году.

Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги он принял участие в 38 матчах, в которых записал в свой актив 17 голов и сделал 39 результативных передач при коэффициенте полезности «+17». Всего за карьеру в НХЛ он провел 429 игр, забив 165 голов и сделав 306 результативных передач.