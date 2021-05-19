Экс-наставник «Аризоны» Рик Токкет проведёт переговоры с «Рейнджерс» и «Сиэтлом»

57-летний канадский специалист Рик Токкет, ранее возглавлявший «Аризону Койотс», проведёт переговоры с «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Сиэтл Кракен» на вакантные должности главного тренера. Об этом сообщает Sportsnet.

Токкет работал с «Аризоной» с июля 2017 года. За это время «Койотс» лишь один раз выходили в плей-офф Национальной хоккейной лиги. Ранее он работал ассистентом тренера в «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Колорадо Эвеланш».



Ранее «Нью-Йорк Рейнджерс» получил разрешение на переговоры с бывшим главным тренером «Вегас Голден Найтс» Жераром Галланом. В число возможных кандидатов вошёл и канадец Боб Хартли, приведший «Авангард» к победе в Кубке Гагарина.



Отметим, что весь тренерский штаб «Нью-Йорк Рейнджерс», кроме Бенуа Аллера, был отправлен в отставку вместе с главным тренером команды Дэвидом Куинном. Ранее «Нью-Йорк» уволил президента клуба Джона Дэвидсона, а также генерального менеджера Джеффа Гортона. Новым президентом и генменеджером клуба стал Крис Друри, который на чемпионате мира — 2021 будет генеральным менеджером сборной США.