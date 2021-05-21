«Твиттер» ФХР — о матче с Чехией: невероятная развязка, космический бросок Григоренко

В первом матче чемпионата мира по хоккею, проходящем в Латвии, сборная России обыграла команду Чехии. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге и завершилась со счётом 4:3 (1:1, 1:1, 2:1) в пользу подопечных Валерия Брагина.
Официальный «твиттер» сборной России оставил следующее сообщение после матча: «4:3 — невероятная развязка за 19 секунд в стартовом матче на ЧМ-2021 — благодаря космическому броску Григоренко. Побеждаем Чехию и в хорошем настроении уходим восстанавливаться перед завтрашней игрой».
Следующий поединок сборная России проведёт завтра, 22 мая, против команды Великобритании. Матч начнётся в 16:15 по московскому времени.
На групповом этапе команда Валерия Брагина также встретится с командами Швеции, Швейцарии, Словакии, Дании и Беларуси.
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