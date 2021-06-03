Россия — Канада на ЧМ-2021: где и во сколько смотреть прямую трансляцию четвертьфинала

Сегодня, 3 июня, сборная России проведёт матч четвертьфинала чемпионата мира, который проходит в Риге (Латвия). Российская сборная сыграет с командой Канады. Матч начнётся в 20:15 мск.
Трансляцию можно будет посмотреть на Первом канале.
Смотреть онлайн четвертьфинальный матч Чемпионата мира по хоккею Россия-Канада. Прямая трансляция предоставлена Первым каналом.
Кроме того, «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.
Российская команда заняла первое место в группе А, набрав 17 очков. Канада с 10 очками стала четвёртой в группе В.
Чемпионат мира по хоккею — 2021 начался 21 мая и завершится 6 июня. Все матчи принимает Латвия. 1/4 финала будет сыграна 3 июня, полуфинальные матчи пройдут 5 июня, а финал и матч за бронзу — 6 июня.
А вы помните, что однажды Канада уничтожила СССР, забив 10 голов? Вот как это было.
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