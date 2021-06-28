Бержевен: та игра Прайса, которую вы сейчас видите – это и есть типичный Кэри

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен в преддверии финальной серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» поделился мнением об игре голкипера «Канадиенс» Кэри Прайса.
«Выражение «игрок большого момента» – это как раз про Кэри. Он умеет соответствовать моменту и великолепно справляется с давлением. Вспомните хоть его Олимпиады, хоть Кубок мира в 2016-м, на котором я был частью менеджерского коллектива – Прайс был неподражаем.
Помню опрос: когда матч висит на волоске, какого вратаря вы хотели бы видеть в своих воротах? Лидирующим вариантом ответа был Прайс. Та игра, которую вы видите сейчас – это и есть типичный Кэри Прайс.
Меня радует, что у нас есть и другие ребята, которые расцветают именно на большой сцене. Нас ждет самая большая сцена, самый сильный соперник, и я верю, что наши ребята смогут соответствовать случаю», – цитирует Бержевена официальный сайт НХЛ на русском языке.
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