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Бержевен: та игра Прайса, которую вы сейчас видите – это и есть типичный Кэри

Бержевен: та игра Прайса, которую вы сейчас видите – это и есть типичный Кэри
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Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен в преддверии финальной серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» поделился мнением об игре голкипера «Канадиенс» Кэри Прайса.

«Выражение «игрок большого момента» – это как раз про Кэри. Он умеет соответствовать моменту и великолепно справляется с давлением. Вспомните хоть его Олимпиады, хоть Кубок мира в 2016-м, на котором я был частью менеджерского коллектива – Прайс был неподражаем.

Помню опрос: когда матч висит на волоске, какого вратаря вы хотели бы видеть в своих воротах? Лидирующим вариантом ответа был Прайс. Та игра, которую вы видите сейчас – это и есть типичный Кэри Прайс.

Меня радует, что у нас есть и другие ребята, которые расцветают именно на большой сцене. Нас ждет самая большая сцена, самый сильный соперник, и я верю, что наши ребята смогут соответствовать случаю», – цитирует Бержевена официальный сайт НХЛ на русском языке.

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