«Миннесота» добилась прогресса в переговорах с Капризовым после заявления президента ЦСКА

«Миннесота Уайлд» добилась прогресса в переговорах по новому контракту нападающего Кирилла Капризова, сообщает журналист Майкл Руссо на своей странице в «Твиттере».

В переговорах обозначилась положительная тенденция. В последнее время между клубом и хоккеистом было много дискуссий.

Важным моментом стал тот факт, что президент ЦСКА Игорь Есмантович официально заявил, что не ведёт переговоры с 24-летним россиянином.



Напомним, 10 августа журналист Фрэнк Серавалли сообщил о том, что Капризов заключил предварительное соглашение с ЦСКА, которое начнёт действовать с 1 сентября.



Сезон-2020/2021 Капризов провёл в НХЛ, играя за «Миннесоту». В 55 матчах регулярного чемпионата он набрал 51 (27+24) очко и стал обладателем «Колдер Трофи» — приза лучшему новичку сезона. Контракт россиянина с «Миннесотой» истёк по окончании минувшего сезона.

Новость по теме Есмантович: вопрос возвращения Капризова в ЦСКА на повестке дня не стоит