«Миннесота» добилась прогресса в переговорах с Капризовым после заявления президента ЦСКА

«Миннесота Уайлд» добилась прогресса в переговорах по новому контракту нападающего Кирилла Капризова, сообщает журналист Майкл Руссо на своей странице в «Твиттере».
В переговорах обозначилась положительная тенденция. В последнее время между клубом и хоккеистом было много дискуссий.
Важным моментом стал тот факт, что президент ЦСКА Игорь Есмантович официально заявил, что не ведёт переговоры с 24-летним россиянином.
Напомним, 10 августа журналист Фрэнк Серавалли сообщил о том, что Капризов заключил предварительное соглашение с ЦСКА, которое начнёт действовать с 1 сентября.
Сезон-2020/2021 Капризов провёл в НХЛ, играя за «Миннесоту». В 55 матчах регулярного чемпионата он набрал 51 (27+24) очко и стал обладателем «Колдер Трофи» — приза лучшему новичку сезона. Контракт россиянина с «Миннесотой» истёк по окончании минувшего сезона.
- 23 августа 2021
-
22:21
-
22:17
-
21:49
-
21:27
-
21:03
-
20:46
-
20:33
-
20:16
-
19:55
-
19:41
-
19:21
-
18:58
-
18:41
-
18:17
-
17:52
-
17:21
-
17:10
-
16:24
-
16:19
-
16:13
-
15:53
-
15:38
-
15:24
-
15:02
-
14:13
-
13:50
-
13:35
-
13:30
-
13:19
-
12:56
-
12:29
-
11:55
-
11:25
-
10:23
-
09:38