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Генменеджер «Питтсбурга»: мы не заменим Кросби и Малкина, но должны найти способ побеждать

Генменеджер «Питтсбурга»: мы не заменим Кросби и Малкина, но должны найти способ побеждать
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Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Рон Хекстолл прокомментировал ситуацию с центральными нападающими в клубе.

«Она не идеальна, давайте будем честными. Но мы не собираемся жалеть себя. Мы должны найти способ побеждать. Конечно, мы не заменим Сидни и Евгения. Так что нам нужно, чтобы другие парни делали шаг вперёд в каждом матче.

У таких игроков, как Эван Родригес, Радим Зогорна, Доминик Симон, Мишель Шапю и Брайан Бойл, будет больше возможностей», – приводит слова Хекстолла пресс-служба НХЛ.

Напомним, ранее стало известно, что Малкин пропустит начало сезона, так как продолжает восстановление после операции на колене.

Кросби перенёс успешную операцию на запястье и пропустит начало тренировочного лагеря команды в рамках подготовки к сезону НХЛ. Восстановление 34-летнего канадца займёт минимум шесть недель.

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