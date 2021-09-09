Генменеджер «Питтсбурга»: мы не заменим Кросби и Малкина, но должны найти способ побеждать

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Рон Хекстолл прокомментировал ситуацию с центральными нападающими в клубе.



«Она не идеальна, давайте будем честными. Но мы не собираемся жалеть себя. Мы должны найти способ побеждать. Конечно, мы не заменим Сидни и Евгения. Так что нам нужно, чтобы другие парни делали шаг вперёд в каждом матче.



У таких игроков, как Эван Родригес, Радим Зогорна, Доминик Симон, Мишель Шапю и Брайан Бойл, будет больше возможностей», – приводит слова Хекстолла пресс-служба НХЛ.



Напомним, ранее стало известно, что Малкин пропустит начало сезона, так как продолжает восстановление после операции на колене.



Кросби перенёс успешную операцию на запястье и пропустит начало тренировочного лагеря команды в рамках подготовки к сезону НХЛ. Восстановление 34-летнего канадца займёт минимум шесть недель.

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