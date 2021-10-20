Рантанен и Маккиннон закончили матч с «Вашингтоном» с показателем «-5»
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Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3. Нападающие «Колорадо» Микко Рантанен и Натан Маккиннон завершили матч с показателем полезности «-5».
Отметим, что одну из шайб в ворота «Кэпиталз» забросил Рантанен с передачи Маккиннона.
Таким образом обе команды провели по три матча: «Вашингтон» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1), по уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:2, ОТ), «Колорадо» выиграл у «Чикаго» (4:2), но проиграл «Сент-Луис Блюз» (3:5).
22 октября «Вашингтон» сыграет с «Нью-Джерси Девилз», «Колорадо» встретится с «Флоридой Пантерз».
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