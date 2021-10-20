Александр Овечкин вышел на второе место в НХЛ по количеству голов в пустые ворота

Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3. Один из голов забил российский нападающий Александр Овечкин в пустые ворота.
Россиянин стал 3-м игроком в истории лиги с 40 голами в пустые ворота, сообщает TSN Stats Center. Он догнал Мариана Госсу и разделил с ним 2-е место. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки – 56 голов.
Россиянин забросил четвёртую шайбу в нынешнем сезоне, благодаря чему приблизился к Бретту Халлу по голам за карьеру в НХЛ. На счету Александра Овечкина теперь 734 точных броска, а у занимающего четвёртое место легендарного североамериканца — 741.
Рекорд у Уэйна Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). Ранее в этом сезоне Овечкин уже превзошёл результат Марселя Дионна (731).
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