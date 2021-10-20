«Амур» добрался до Хабаровска. Команда готовится к матчу с «Адмиралом»

Пресс-атташе «Амура» Алексей Чечелев рассказал, как команда после экстренной посадки самолёта добралась до Хабаровска.

«Мы долетели до Хабаровска, всё в порядке. Готовимся к завтрашнему матчу с «Адмиралом» в штатном режиме, несмотря на потерю восьми часов отдыха из-за задержанного вылета», — сказал Чечелев в беседе с обозревателем «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, ранее сообщалось, что «Амур» после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с нижнекамским «Нефтехимиком» (2:3, Б) около полуночи вылетел из аэропорта, но через 20 минут появилась информация о разгерметизации передней двери. Пилоты запросили посадку и начали снижение. Позже стало известно, что вылет из Нижнекамска состоялся с задержкой в 8 часов — не в 4:25, а в 8:25 по Москве.