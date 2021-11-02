Овечкин впервые в сезоне не набрал очков в матче. Прервалась восьмиматчевая серия

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин впервые в сезоне не набрал очков. В матче НХЛ «Вашингтон» проиграл «Тампе-Бэй Лайтнинг» со счётом 2:3.
Таким образом, Овечкин прервал восьмиматчевую результативную серию в лиге. В нынешнем сезоне россиянин принял участие в девяти матчах, в которых забил 9 голов и сделал 6 результативных передач.
В следующем туре «Вашингтон» встретится с «Флоридой». Матч состоится 5 ноября.
Ранее Овечкин вошёл в топ-5 игроков в возрасте от 36 лет и старше, которые смогли набрать в первых восьми матчах со старта сезона не менее 15 очков. Прежде такое достижение покорялось Джо Павелски (сезон-2020/2021, 15 очков), Джону Буцику (сезон-1972/1973, 15 очков), Морису Ришару (сезон-1957/1958, 16 очков) и Марио Лемье (сезон-2002/2003, 20 очков).
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