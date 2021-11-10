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Бекстрём поздравил Овечкина с 600-й передачей за «Вашингтон»

Бекстрём поздравил Овечкина с 600-й передачей за «Вашингтон»
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Шведский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Николас Бекстрём поздравил одноклубника, российского форварда Александра Овечкина с 600-й передачей в НХЛ.

«Привет, Ови, поздравляю с 600 передачами. Я думал, ты забиваешь. Добро пожаловать в клуб, сказал Бекстрём в поздравительном видео для Овечкина от «Вашингтона».

36-летний капитан «Кэпиталз» стал вторым игроком в истории клуба с 600 передачами в Национальной хоккейной лиге. Первое место по данному показателю занимает шведский форвард Никлас Бекстрём, сделавший 722 голевые передачи.

Напомним, в прошедшем матче Овечкин забросил 741-ю шайбу за карьеру в НХЛ, благодаря чему вышел на четвёртое место в списке снайперов НХЛ всех времён, повторив достижение Бретта Халла.

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