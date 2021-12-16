Флёри: из-за бросков Овечкина рука на секунду умирает. Но мне нравится, ведь это вызов

Вратарь «Чикаго Блэкхоукс» Марк-Андре Флёри поделился мнением об игре против капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.



«Овечкин доставил мне проблем пару раз. Речь о руках и всём таком. Он очень сильно бросает, из-за чего рука на секунду умирает. Но мне нравится играть против него, потому что это вызов, верно? Он такой прекрасный игрок, отличный шутер.



Вам нужно сделать всё возможное, чтобы остановить его. Я ценю битвы, в которых мы сходились за эти годы», — приводит слова Флёри The Athletic.

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4. Флёри пропустил гол от Овечкина, но также отразил девять бросков от него.