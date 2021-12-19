Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ещё один игрок «Вашингтона» попал в коронавирусный протокол

Ещё один игрок «Вашингтона» попал в коронавирусный протокол
Комментарии

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши попал в коронавирусный протокол Национальной хоккейной лиги, сообщает твиттер-аккаунт клуба.

Ранее в ковид-протокол попали российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Никлас Бекстрём.

Оши провёл 18 минут и 17 секунд на льду в прошедшем матче регулярного чемпионата между «Кэпиталз» и «Виннипегом» (5:2).

В текущем сезоне 34-летний форвард принял участие в 14 матчах, набрав в них 11 (4+7) результативных очков при показателе полезности «-4».

«Вашингтон» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 43 балла после 30 проведённых встреч. В следующем матче подопечные Питера Лавиолетта сыграют дома с «Лос-Анджелес Кингз» (20 декабря, 3:00 мск).

Новость по теме
Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал попадание Евгения Кузнецова в ковид-протокол
Новость по теме
Свыше 100 хоккеистов находятся в ковид-протоколе НХЛ, трое из них — россияне
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021