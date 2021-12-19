Ещё один игрок «Вашингтона» попал в коронавирусный протокол

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши попал в коронавирусный протокол Национальной хоккейной лиги, сообщает твиттер-аккаунт клуба.



Ранее в ковид-протокол попали российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Никлас Бекстрём.



Оши провёл 18 минут и 17 секунд на льду в прошедшем матче регулярного чемпионата между «Кэпиталз» и «Виннипегом» (5:2).



В текущем сезоне 34-летний форвард принял участие в 14 матчах, набрав в них 11 (4+7) результативных очков при показателе полезности «-4».



«Вашингтон» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 43 балла после 30 проведённых встреч. В следующем матче подопечные Питера Лавиолетта сыграют дома с «Лос-Анджелес Кингз» (20 декабря, 3:00 мск).

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