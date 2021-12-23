Жамнов прокомментировал решение НХЛ не отпустить игроков на Олимпиаду-2022
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Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал решение НХЛ не отпускать игроков на Олимпиаду-2022.
«Нельзя сказать, что было понятно, что НХЛ не поедет на Олимпиаду. Все ждали официального объявления. Обсуждалась компенсация с организаторами. Здесь стоял вопрос пандемии. Это тяжело для ребят, которые играют в НХЛ, ведь Олимпиада есть Олимпиада. Если почитать комментарии, расстроены не только наши ребята, но и другие игроки. От нас тут мало что зависит. Хотелось бы всем – и журналистам, и болельщикам, чтобы участвовали все сильнейшие хоккеисты. Для возрастных ребят – Саши Овечкина, Жени Малкина – это больной вопрос», – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
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