Жамнов прокомментировал решение НХЛ не отпустить игроков на Олимпиаду-2022

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал решение НХЛ не отпускать игроков на Олимпиаду-2022.

«Нельзя сказать, что было понятно, что НХЛ не поедет на Олимпиаду. Все ждали официального объявления. Обсуждалась компенсация с организаторами. Здесь стоял вопрос пандемии. Это тяжело для ребят, которые играют в НХЛ, ведь Олимпиада есть Олимпиада. Если почитать комментарии, расстроены не только наши ребята, но и другие игроки. От нас тут мало что зависит. Хотелось бы всем – и журналистам, и болельщикам, чтобы участвовали все сильнейшие хоккеисты. Для возрастных ребят – Саши Овечкина, Жени Малкина – это больной вопрос», – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.