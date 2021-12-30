Ларсен: Чинахов знает причины, почему не попадает в состав «Коламбуса»
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Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Брэд Ларсен прокомментировал причины, по которым в состав не проходит российский нападающий «мундиров» Егор Чинахов.
«Ему нужно запастись терпением, и мы с ним часто говорим об этом. Он знает причины, почему не попадает в состав. Однако сезон длинный, мы продолжаем с ним общаться. Для него это часть становления как игрока. И когда он вернётся в состав, то должен по-настоящему сражаться на льду. Этот парень будет очень хорошим игроком. И сейчас нет ничего страшного в том, что он пропускает игры», — приводит слова Ларсена официальный сайт НХЛ.
В текущем регулярном чемпионате 20-летний форвард провёл 19 матчей, в которых набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности "-8".
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