Ларсен: Чинахов знает причины, почему не попадает в состав «Коламбуса»

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Брэд Ларсен прокомментировал причины, по которым в состав не проходит российский нападающий «мундиров» Егор Чинахов.



«Ему нужно запастись терпением, и мы с ним часто говорим об этом. Он знает причины, почему не попадает в состав. Однако сезон длинный, мы продолжаем с ним общаться. Для него это часть становления как игрока. И когда он вернётся в состав, то должен по-настоящему сражаться на льду. Этот парень будет очень хорошим игроком. И сейчас нет ничего страшного в том, что он пропускает игры», — приводит слова Ларсена официальный сайт НХЛ.



В текущем регулярном чемпионате 20-летний форвард провёл 19 матчей, в которых набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности "-8".