Николишин — о назначении Ротенберга главным тренером «СКА»: такое возможно только в России

Чемпион мира и бронзовый призёр Олимпийских игр Андрей Николишин поделился мнением о назначении Романа Ротенберга на должность главного тренера санкт-петербургского СКА.



«Меня уже не удивляет ничего, что происходит вокруг Ротенберга. Даже не хочу думать о том, к чему это приведёт. Хоккейного за этим решением нет ничего. Такое возможно только в России», — сказал Николишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



В настоящий момент СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 62 очка после 44 проведённых матчей. Следующую игру армейцы проведут сегодня, 4 января, в гостях с «Куньлунь Ред Стар». Стартовое вбрасывание в матче – в 17:00 по московскому времени.