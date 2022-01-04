Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Куньлунь РС» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Николишин — о назначении Ротенберга главным тренером «СКА»: такое возможно только в России

Николишин — о назначении Ротенберга главным тренером «СКА»: такое возможно только в России
Комментарии

Чемпион мира и бронзовый призёр Олимпийских игр Андрей Николишин поделился мнением о назначении Романа Ротенберга на должность главного тренера санкт-петербургского СКА.

«Меня уже не удивляет ничего, что происходит вокруг Ротенберга. Даже не хочу думать о том, к чему это приведёт. Хоккейного за этим решением нет ничего. Такое возможно только в России», — сказал Николишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В настоящий момент СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 62 очка после 44 проведённых матчей. Следующую игру армейцы проведут сегодня, 4 января, в гостях с «Куньлунь Ред Стар». Стартовое вбрасывание в матче – в 17:00 по московскому времени.

У СКА новый тренер перед плей-офф! Зачем Ротенберг поставил себя на расстрельное место? У СКА новый тренер перед плей-офф! Зачем Ротенберг поставил себя на расстрельное место?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022