Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

The Athletic считает, что у Овечкина остался один соперник в борьбе за «Харт» — Макдэвид

The Athletic считает, что у Овечкина остался один соперник в борьбе за «Харт» — Макдэвид
Комментарии

Известное издание The Athletic прокомментировало борьбу за «Харт Трофи» в текущем сезоне НХЛ. Приз вручается самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате.

«Было время, когда казалось, что «Харт Трофи» достанется Алексу Овечкину или тому из «нефтяников», который вам больше нравился — Коннору Макдэвиду или Леону Драйзайтлю. Тот факт, что эти двое играют за одну и ту же команду, с высокой вероятностью означал, что голосование за одного «сожрёт» голоса у другого, что даст Овечкину прямой путь к победе. Такая ситуация складывалась до тех пор, пока у Драйзайтля было гораздо более явное преимущество в результативности, но с тех пор оно испарилось, проложив путь к тому, чтобы Макдэвид стал более очевидным выбором. Таким образом, на данный момент это гонка для двух игроков — Макдэвида и Овечкина», — говорится в сообщении.

Новость по теме
Овечкин — второй в топ-10 на звание самого ценного игрока сезона по мнению The Athletic
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022