The Athletic считает, что у Овечкина остался один соперник в борьбе за «Харт» — Макдэвид

Известное издание The Athletic прокомментировало борьбу за «Харт Трофи» в текущем сезоне НХЛ. Приз вручается самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате.
«Было время, когда казалось, что «Харт Трофи» достанется Алексу Овечкину или тому из «нефтяников», который вам больше нравился — Коннору Макдэвиду или Леону Драйзайтлю. Тот факт, что эти двое играют за одну и ту же команду, с высокой вероятностью означал, что голосование за одного «сожрёт» голоса у другого, что даст Овечкину прямой путь к победе. Такая ситуация складывалась до тех пор, пока у Драйзайтля было гораздо более явное преимущество в результативности, но с тех пор оно испарилось, проложив путь к тому, чтобы Макдэвид стал более очевидным выбором. Таким образом, на данный момент это гонка для двух игроков — Макдэвида и Овечкина», — говорится в сообщении.
- 7 января 2022
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