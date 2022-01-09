Фукале установил рекорд «Кэпиталз» по сухой серии на старте выступления в системе клуба

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Миннесота Уайлд» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Матч завершился победой «Миннесоты» по буллитам – 3:2 Б.



Ворота «Кэпиталз» защищал голкипер Зак Фукале, который установил рекорд франшизы по самой длинной сухой серии на старте выступления за клуб, побив показатель Кристобаля Юэ (80:36) в 2008 году, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».



В текущем сезоне «Кэпиталз» набрали 49 очков в 36 матчах и сейчас занимают пятое место в таблице Восточной конференции НХЛ. Возглавляет таблицу «Флорида Пантерз», у которой 51 очко в 35 матчах.



По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.

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