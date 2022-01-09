Главный тренер «Миннесоты» ответил на вопрос о сроках возвращения Капризова в строй

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон прокомментировал сроки возвращения российского нападающего Кирилла Капризова.



«Пока не могу сказать ничего конкретного. Будем двигаться от матча к матчу», — цитирует Эвасона The Athletic.



Напомним, Капризов получил травму верхней части тела 6 января во время встречи с «Бостон Брюинз». На 11-й минуте второго периода Капризов сильно ударился о борт, когда в него врезался центральный нападающий «Брюинз» Трент Фредерик. Капризов смог самостоятельно покинуть площадку, но в раздевалку хоккеист отправился, опираясь на массажиста команды.



Сыграв 32 матча в нынешнем регулярном чемпионате, Капризов занимает первое место в команде по набранным очкам — 40 (14+26).