Чинахов забросил вторую шайбу в матче с «Каролиной»

В эти минуты в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Коламбус Блю Джекетс».
Идёт 3-й период, в счёте ведут гости – 5:0.
На 6-й минуте третьего периода нападающий гостей Егор Чинахов оформил дубль. Ассистировали ему в этом голе американцы Шон Курали и Эрик Робинсон.
В середине 2-го периода Чинахов забросил свою первую шайбу в матче. Выйдя один на один с голкипером «Каролины» Фредериком Андерсеном экс-форвард «Авангарда» сумел хлёстким броском отправить шайбу в ворота. Результативные передачи записали на свой счёт его соотечественник защитник Владислав Гавриков и нападающий Эрик Робинсон.
Таким образом, на счету Чинахова семь (4+3) очков в 26 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности «-11» и восьми минутах штрафного времени.
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