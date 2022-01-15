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Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 15 января, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

«Флорида Пантерз» камня на камне не оставила от «Даллас Старз», а форвард «пантер» Джонатан Юбердо практически повторил рекорд Павла Буре.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2022, суббота. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
7 : 1
Даллас Старз
Даллас
1:0 Форслинг (Беннетт, Юбердо) – 03:07' (5x5)   2:0 Дюклер (Юбердо) – 08:50' (5x5)   3:0 Вераге (Барков, Монтур) – 25:33' (5x5)   4:0 Юбердо (Дюклер) – 26:03' (5x5)   5:0 Беннетт (Монтур, Лунделль) – 32:37' (5x4)   6:0 Беннетт – 35:30' (5x5)   6:1 Хинц (Линделль) – 41:06' (5x5)   7:1 Беннетт (Дюклер, Юбердо) – 55:54' (5x5)

«Миннесота Уайлд» «набросала» семь шайб в ворота «Анахайм Дакс». В состав «дикарей» вернулся Кирилл Капризов, сразу отдавший две результативные передачи.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2022, суббота. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
7 : 3
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Фиала (Болди, Штурм) – 07:25' (5x5)   2:0 Хартман (Цуккарелло, Капризов) – 08:52' (5x5)   2:1 Комтуа (Зеграс, Шаттенкирк) – 11:39' (5x5)   3:1 Цуккарелло (Капризов) – 14:59' (5x5)   4:1 Болди (Годро) – 40:30' (5x5)   5:1 Цуккарелло – 40:34' (5x5)   6:1 Раск (Фолиньо) – 42:05' (5x5)   6:2 Грант (Драйсдейл, Гецлаф) – 44:39' (5x5)   6:3 Зеграс (Фаулер, Комтуа) – 46:06' (5x5)   7:3 Дамба (Хартман) – 51:47' (5x5)

«Колорадо Эвеланш» в упорной борьбе переиграл «Аризону Койотс», доведя матч до серии буллитов. Российский голкипер «койотов» Иван Просветов отразил 44 броска, а также совершил крутой сейв в овертайме.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2022, суббота. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 3
Б
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Рантанен (Тэйвз, Бураковски) – 04:36' (5x5)   2:0 Джост (Макдермид) – 12:03' (5x5)   2:1 Келлер – 17:31' (4x5)   2:2 Ларссон (Лэдд, Кессел) – 26:12' (5x5)   2:3 Гостисбер (Кессел, Круз) – 40:39' (5x5)   3:3 Бураковски (Тэйвз, Макар) – 41:08' (5x5)   4:3 Кадри – 65:00' (ПБ)

В Восточной конференции на первое место вышла «Флорида», набравшая 55 очков после 37 матчей. На вторую позицию опустилась «Тампа-Бэй Лайтнинг», на счету которой также 55 баллов, однако «молнии» провели на две встречи больше. Замыкает тройку «Нью-Йорк Рейнджерс», набравший 52 очка в 38 матчах.

На Западе по-прежнему лидирует «Нэшвилл Предаторз», на счету которого 50 баллов после 38 встреч. На второе место поднялся «Колорадо», набравший 49 очков в 34 матчах. Столько же баллов у «Сент-Луис Блюз», однако «блюзмены» провели аж на три встречи больше.

Турнирная таблица НХЛ
Комментарии
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