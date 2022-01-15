Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 15 января, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.
«Флорида Пантерз» камня на камне не оставила от «Даллас Старз», а форвард «пантер» Джонатан Юбердо практически повторил рекорд Павла Буре.
«Миннесота Уайлд» «набросала» семь шайб в ворота «Анахайм Дакс». В состав «дикарей» вернулся Кирилл Капризов, сразу отдавший две результативные передачи.
«Колорадо Эвеланш» в упорной борьбе переиграл «Аризону Койотс», доведя матч до серии буллитов. Российский голкипер «койотов» Иван Просветов отразил 44 броска, а также совершил крутой сейв в овертайме.
В Восточной конференции на первое место вышла «Флорида», набравшая 55 очков после 37 матчей. На вторую позицию опустилась «Тампа-Бэй Лайтнинг», на счету которой также 55 баллов, однако «молнии» провели на две встречи больше. Замыкает тройку «Нью-Йорк Рейнджерс», набравший 52 очка в 38 матчах.
На Западе по-прежнему лидирует «Нэшвилл Предаторз», на счету которого 50 баллов после 38 встреч. На второе место поднялся «Колорадо», набравший 49 очков в 34 матчах. Столько же баллов у «Сент-Луис Блюз», однако «блюзмены» провели аж на три встречи больше.
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