«Всё на высшем уровне». Григоренко — о пребывании на Олимпийских играх

Нападающий сборной России по хоккею Михаил Григоренко рассказал о впечатлениях от пребывания на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).



«В деревне всё нравится. Китай — очень гостеприимная страна, сходили на открытие Олимпиады. Всё на высшем уровне.



Виделись ли с китайскими хоккеистами? Да, раньше мы играли против их базовой команды «Куньлунь» в КХЛ. Думаю, что у них боеспособная команда.



Был ли раньше в Китае? Да, в Шанхае. Хотел бы ещё посмотреть Китайскую стену, если получится», — приводит слова Григоренко YouTube-канал CGTN на русском языке.



Напомним, мужской хоккейный турнир на Олимпиаде стартует в среду, 9 февраля. Сборная России в первом матче сыграет с командой Швейцарии, начало — в 11:40 мск.