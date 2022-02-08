Стал известен состав женской сборной России на матч с Финляндией на Олимпийских играх

Женская сборная России по хоккею в рамках Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) проведёт заключительный матч группового этапа с командой Финляндии. Стал известен состав российской команды на эту встречу.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Сборная России:



Меркушева (Сорокина);

Гончаренко — Савонина, Братищева — Лучникова — Шохина;

Шибанова — Печникова, Павлова — Коржакова — Добродеева;

Смирнова — Проворова, Фаляхова — Вафина — Кадирова;

Пирогова — Баталова, Белякова.



Голкипер Валерия Меркушева проведёт первый матч на турнире после выхода из коронавирусного протокола. Также, помимо защитника Ангелины Гончаренко, в состав после ковид-протокола вернулась форвард Людмила Белякова.



Сборная Финляндии:



Ряйсянен (Кейсала);

Хиирикоски — Саволайнен, Ниеминен — Карвинен — Тапани;

Виитасуо — Туоминен, Холопайнен — Вайникка — Тулус;

Рантала — Лайтинен, Хакала — Сунделин — Нисканен;

Карьялайнен, Ванханен — Лиикала — Нюлунд — Веса.