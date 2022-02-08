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Стал известен состав женской сборной России на матч с Финляндией на Олимпийских играх

Стал известен состав женской сборной России на матч с Финляндией на Олимпийских играх
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Женская сборная России по хоккею в рамках Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) проведёт заключительный матч группового этапа с командой Финляндии. Стал известен состав российской команды на эту встречу.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборная России:

Меркушева (Сорокина);
Гончаренко — Савонина, Братищева — Лучникова — Шохина;
Шибанова — Печникова, Павлова — Коржакова — Добродеева;
Смирнова — Проворова, Фаляхова — Вафина — Кадирова;
Пирогова — Баталова, Белякова.

Голкипер Валерия Меркушева проведёт первый матч на турнире после выхода из коронавирусного протокола. Также, помимо защитника Ангелины Гончаренко, в состав после ковид-протокола вернулась форвард Людмила Белякова.

Сборная Финляндии:

Ряйсянен (Кейсала);
Хиирикоски — Саволайнен, Ниеминен — Карвинен — Тапани;
Виитасуо — Туоминен, Холопайнен — Вайникка — Тулус;
Рантала — Лайтинен, Хакала — Сунделин — Нисканен;
Карьялайнен, Ванханен — Лиикала — Нюлунд — Веса.

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