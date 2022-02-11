Андрей Свечников забросил 18-ю шайбу и набрал 40-е очко в сезоне в матче с «Бостоном»

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Бостон Брюинз» принимает «Каролину Харрикейнз».
На момент написания новости завершился второй период. Счёт — 4:0 в пользу гостей.
На 9-й минуте Винсент Трочек вывел «Каролину» вперёд. В этой голевой атаке поучаствовал российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников, который набрал своё 40-е очко в текущем сезоне. А на 23-й минуте Свечников забил уже сам. Для него эта шайба стала 18-й в сезоне. На счету 21-летнего форварда 41 (18+23) очко в 42 матчах сезона.
Ещё по одной шайбе в составе «Каролины» забросили Себастьян Ахо (на 29-й минуте) и Бретт Песке (на 35-й).
За «Каролину» Андрей Свечников выступает с 2018 года.
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