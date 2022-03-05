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Кирилл Капризов забросил 25-ю шайбу в сезоне в матче с «Баффало»

Кирилл Капризов забросил 25-ю шайбу в сезоне в матче с «Баффало»
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В эти минуты в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» «Баффало Сэйбрз» принимает «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 3:2 в пользу гостей.

Российский нападающий гостей Кирилл Капризов вывел свою команду вперёд на 45-й минуте матча. Помогли пасами россиянину Джаред Спержен и Мэтт Болди.

Первый же в этом матче гол за «Миннесоту» забил Райан Хартман. Результативной передачей отметился российский нападающий Кирилл Капризов.

В нынешнем сезоне Капризов принял участие в 52 матчах, в которых записал в свой актив 25 голов и сделал 42 результативные передачи.

Всего за карьеру в НХЛ россиянин провёл 107 матчей, в которых забил 52 гола и 66 результативных передачи.

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