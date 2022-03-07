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Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ

Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ
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«Чемпионат» представляет турнирную сетку плей-офф Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 7 марта, а также итоги матчей прошедшего игрового дня.

«Металлург» обыграл в гостях «Барыс», хет-трик оформил нападающий Денис Зернов. Магнитогорский клуб ведёт в серии со счётом 3-1.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
07 марта 2022, понедельник. 14:00 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
2 : 5
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Зернов (Карпов, Дронов) – 05:08 (5x5)   0:2 Зернов (Маклюков, Хультстрём) – 11:32 (5x5)   1:2 Вей (Морроу, Юрчо) – 15:21 (5x4)   1:3 Зернов (Карпов) – 21:24 (5x5)   1:4 Дронов (Майе, Лайпсик) – 22:42 (5x5)   1:5 Виделль – 35:16 (5x5)   2:5 Берглунд (Куник, Морроу) – 37:06 (5x5)

«Локомотив» покинул розыгрыш Кубка Гагарина — 2022, в четвёртом матче серии уступив ЦСКА (1:4).

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
07 марта 2022, понедельник. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Каменев (Григоренко, Нестеров) – 01:10 (5x4)   1:1 Коршков (Красковский) – 09:50 (5x5)   1:2 Провольнев (Окулов, Абрамов) – 12:04 (5x5)   1:3 Григоренко (Плотников, Нестеров) – 46:06 (5x4)   1:4 Карнаухов (Нестеров, Дальбек) – 48:29 (5x5)

«Трактор» вышел в полуфинал Восточной конференции плей-офф КХЛ, одержав победу над «Нефтехимиком» и завершив серию со счётом 4-0.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
07 марта 2022, понедельник. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 3
Трактор
Челябинск
1:0 Хайруллин (Порядин, Клок) – 04:52 (5x4)   1:1 Телегин (Тертышный, Седлак) – 25:25 (5x5)   2:1 Вихарев (Купцов, Гиматов) – 28:00 (5x5)   2:2 Гика (Бэйлен) – 35:55 (5x4)   2:3 Стась (Фатеев, Карпухин) – 41:59 (5x5)

Турнирная сетка плей-офф КХЛ

Сетка плей-офф Кубка Гагарина - 2022

Запад:

СКА — «Динамо» Минск — 3-0;
«Динамо» Москва — «Северсталь» — 1-2;
«Спартак» — «Йокерит» — 4-0;
ЦСКА — «Локомотив» — 4-0.

Восток:

«Металлург» Мг — «Барыс» — 3-1;
«Ак Барс» — «Авангард» — 0-3;
«Трактор» — «Нефтехимик» — 4-0;
«Салават Юлаев» — «Сибирь» — 2-1.

«Трактор» и ЦСКА в 1/4 финала, «Магнитка» дожимает «Барыс». Итоги 7-го дня плей-офф КХЛ «Трактор» и ЦСКА в 1/4 финала, «Магнитка» дожимает «Барыс». Итоги 7-го дня плей-офф КХЛ
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