Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ

«Чемпионат» представляет турнирную сетку плей-офф Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 7 марта, а также итоги матчей прошедшего игрового дня.
«Металлург» обыграл в гостях «Барыс», хет-трик оформил нападающий Денис Зернов. Магнитогорский клуб ведёт в серии со счётом 3-1.
«Локомотив» покинул розыгрыш Кубка Гагарина — 2022, в четвёртом матче серии уступив ЦСКА (1:4).
«Трактор» вышел в полуфинал Восточной конференции плей-офф КХЛ, одержав победу над «Нефтехимиком» и завершив серию со счётом 4-0.
Турнирная сетка плей-офф КХЛ
Запад:
СКА — «Динамо» Минск — 3-0;
«Динамо» Москва — «Северсталь» — 1-2;
«Спартак» — «Йокерит» — 4-0;
ЦСКА — «Локомотив» — 4-0.
Восток:
«Металлург» Мг — «Барыс» — 3-1;
«Ак Барс» — «Авангард» — 0-3;
«Трактор» — «Нефтехимик» — 4-0;
«Салават Юлаев» — «Сибирь» — 2-1.
- 7 марта 2022
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