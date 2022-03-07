Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ

«Чемпионат» представляет турнирную сетку плей-офф Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 7 марта, а также итоги матчей прошедшего игрового дня.



«Металлург» обыграл в гостях «Барыс», хет-трик оформил нападающий Денис Зернов. Магнитогорский клуб ведёт в серии со счётом 3-1.

«Локомотив» покинул розыгрыш Кубка Гагарина — 2022, в четвёртом матче серии уступив ЦСКА (1:4).

«Трактор» вышел в полуфинал Восточной конференции плей-офф КХЛ, одержав победу над «Нефтехимиком» и завершив серию со счётом 4-0.

Турнирная сетка плей-офф КХЛ

Запад:



СКА — «Динамо» Минск — 3-0;

«Динамо» Москва — «Северсталь» — 1-2;

«Спартак» — «Йокерит» — 4-0;

ЦСКА — «Локомотив» — 4-0.



Восток:



«Металлург» Мг — «Барыс» — 3-1;

«Ак Барс» — «Авангард» — 0-3;

«Трактор» — «Нефтехимик» — 4-0;

«Салават Юлаев» — «Сибирь» — 2-1.