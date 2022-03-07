«Трактор» и ЦСКА в 1/4 финала, «Магнитка» дожимает «Барыс». Итоги 7-го дня плей-офф КХЛ

Седьмой игровой день плей-офф КХЛ подарил нам три матча и двух четвертьфиналистов Кубка Гагарина. Кратко подводим его итоги.

Днём по Москве в столице Казахстана на лёд вышли «Барыс» и «Металлург». Уральцы, уступив в первой встрече серии, затем собрались и задавили соперника в следующих матчах, ну а четвёртая игра по своему характеру тоже не отличалась от предыдущих двух: «Магнитка» полностью контролировала её ход и одержала уверенную, спокойную победу.

Уже к началу второго периода уральцы вели 4:1, а затем в энергосберегающем режиме довели дело до итогового триумфа. С Кошечкиным в воротах «Металлург» в этом плей-офф не проигрывает, нападение команды Ильи Воробьёва работает на полную мощность, и пятый матч серии в Магнитогорске сейчас представляется пустой формальностью.

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В Ярославле «Локомотив» должен был попытаться зацепить хотя бы матч в серии с ЦСКА, но для железнодорожников всё сложилось совсем печально. Уже на 2-й минуте Каменев открыл счёт, Коршков вскоре уравнял цифры, но затем армейцы методично укатали хозяев площадки, не позволив тем даже достойно закончить сезон.

1:4 в матче, 0-4 в серии — оглушительный провал «Локомотива», которого летом называли едва ли не главным фаворитом сезона. Игорь Никитин с треском проиграл противостояние клубу, с которым он трижды выходил в финал Кубка Гагарина, а проводящий дебютный сезон в роли тренера Сергей Фёдоров заткнул всех критиков, которые скептически воспринимали его летнее назначение в ЦСКА.

ЦСКА стал вторым полуфиналистом Западной конференции после «Спартака», правда, в отличие от красно-белых, армейцы пробились в эту стадию по спортивному принципу.

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На Востоке первым в следующий раунд вышел «Трактор». Ни одна игра серии с «Нефтехимиком» для челябинцев не сложилась просто, однако в результате получились достаточно ожидаемые 4-0 в серии.

Сегодня «волки», как всегда, достойно бились с фаворитом пары, после двух периодов счёт был 2:2, но всё решил гол Андрея Стася в начале третьего отрезка. Отыграться «Нефтехимик» уже не сумел и завершил сезон, но в отпуск свою команду нижнекамские болельщики провожали заслуженными аплодисментами.

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Гол дня

Шайба, которая вывела «Трактор» в следующий раунд. На старте третьего периода матча в Нижнекамске Андрей Стась нанёс не самый опасный бросок в своей карьере от борта, вряд ли рассчитывая на успех, но Александр Судницин допустил ошибку, которая, как выяснилось, добила «Нефтехимик» в серии.

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Герой дня

Форвард «Магнитки» Денис Зернов в трёх первых матчах серии с «Барысом» был практически незаметен и записал в свой актив лишь одну голевую передачу, но в четвёртой встрече наступил его звёздный час. Зернов уже к 22-й минуте оформил хет-трик (первый в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина), чем предопределил успех «Металлурга» в матче.

Фото: photo.khl.ru

Курьёз дня

В прошлом сезоне молодой защитник «Трактора» Сергей Телегин забил несколько голов, которые можно поместить в папку «удивительное», а в нынешнем плей-офф мастер курьёзных шайб вернулся. На 26-й минуте игры в Нижнекамске челябинец умудрился буквально вонзить шайбу в сетку несильным, казалось бы, броском. В первые секунды никто, кроме Телегина, и не увидел, что это гол.

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Цифра дня

Игорь Никитин сегодня проиграл седьмой матч подряд в плей-офф: три в прошлогоднем финале «Авангарду», четыре сейчас ЦСКА. Трудно сказать, что происходит со специалистом, который ещё недавно руководил мощнейшей армейской командой и три сезона подряд выводил её в финал Кубка Гагарина. Сам Игорь Валерьевич на пресс-конференции согласился с тем доводом, что у него наступил кризис идей.

Расписание на 8 марта

В Международный женский день состоится четыре встречи. «Авангард» и СКА могут оформить выход в следующий раунд, а московское «Динамо» и «Сибирь» постараются сравнять счёт в сериях с «Северсталью» и «Салаватом».