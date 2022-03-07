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Плей-офф-2022, видеообзоры матчей плей-офф КХЛ, результаты, статистика, факты, голы, расписание на 8 марта

«Трактор» и ЦСКА в 1/4 финала, «Магнитка» дожимает «Барыс». Итоги 7-го дня плей-офф КХЛ
Лев Лукин
Обзоры матчей плей-офф КХЛ
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Обзоры матчей плей-офф КХЛ, главные статьи и новости, расписание ближайших матчей — в этом материале.

Седьмой игровой день плей-офф КХЛ подарил нам три матча и двух четвертьфиналистов Кубка Гагарина. Кратко подводим его итоги.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
07 марта 2022, понедельник. 14:00 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
2 : 5
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Зернов (Карпов, Дронов) – 05:08 (5x5)   0:2 Зернов (Маклюков, Хультстрём) – 11:32 (5x5)   1:2 Вей (Морроу, Юрчо) – 15:21 (5x4)   1:3 Зернов (Карпов) – 21:24 (5x5)   1:4 Дронов (Майе, Лайпсик) – 22:42 (5x5)   1:5 Виделль – 35:16 (5x5)   2:5 Берглунд (Куник, Морроу) – 37:06 (5x5)

Днём по Москве в столице Казахстана на лёд вышли «Барыс» и «Металлург». Уральцы, уступив в первой встрече серии, затем собрались и задавили соперника в следующих матчах, ну а четвёртая игра по своему характеру тоже не отличалась от предыдущих двух: «Магнитка» полностью контролировала её ход и одержала уверенную, спокойную победу.

Уже к началу второго периода уральцы вели 4:1, а затем в энергосберегающем режиме довели дело до итогового триумфа. С Кошечкиным в воротах «Металлург» в этом плей-офф не проигрывает, нападение команды Ильи Воробьёва работает на полную мощность, и пятый матч серии в Магнитогорске сейчас представляется пустой формальностью.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
07 марта 2022, понедельник. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Каменев (Григоренко, Нестеров) – 01:10 (5x4)   1:1 Коршков (Красковский) – 09:50 (5x5)   1:2 Провольнев (Окулов, Абрамов) – 12:04 (5x5)   1:3 Григоренко (Плотников, Нестеров) – 46:06 (5x4)   1:4 Карнаухов (Нестеров, Дальбек) – 48:29 (5x5)

В Ярославле «Локомотив» должен был попытаться зацепить хотя бы матч в серии с ЦСКА, но для железнодорожников всё сложилось совсем печально. Уже на 2-й минуте Каменев открыл счёт, Коршков вскоре уравнял цифры, но затем армейцы методично укатали хозяев площадки, не позволив тем даже достойно закончить сезон.

1:4 в матче, 0-4 в серии — оглушительный провал «Локомотива», которого летом называли едва ли не главным фаворитом сезона. Игорь Никитин с треском проиграл противостояние клубу, с которым он трижды выходил в финал Кубка Гагарина, а проводящий дебютный сезон в роли тренера Сергей Фёдоров заткнул всех критиков, которые скептически воспринимали его летнее назначение в ЦСКА.

Неожиданный провал «Локомотива». ЦСКА прошёл бывшего тренера, продлив поразительную серию Неожиданный провал «Локомотива». ЦСКА прошёл бывшего тренера, продлив поразительную серию

ЦСКА стал вторым полуфиналистом Западной конференции после «Спартака», правда, в отличие от красно-белых, армейцы пробились в эту стадию по спортивному принципу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
07 марта 2022, понедельник. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 3
Трактор
Челябинск
1:0 Хайруллин (Порядин, Клок) – 04:52 (5x4)   1:1 Телегин (Тертышный, Седлак) – 25:25 (5x5)   2:1 Вихарев (Купцов, Гиматов) – 28:00 (5x5)   2:2 Гика (Бэйлен) – 35:55 (5x4)   2:3 Стась (Фатеев, Карпухин) – 41:59 (5x5)

На Востоке первым в следующий раунд вышел «Трактор». Ни одна игра серии с «Нефтехимиком» для челябинцев не сложилась просто, однако в результате получились достаточно ожидаемые 4-0 в серии.

Сегодня «волки», как всегда, достойно бились с фаворитом пары, после двух периодов счёт был 2:2, но всё решил гол Андрея Стася в начале третьего отрезка. Отыграться «Нефтехимик» уже не сумел и завершил сезон, но в отпуск свою команду нижнекамские болельщики провожали заслуженными аплодисментами.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Гол дня

Шайба, которая вывела «Трактор» в следующий раунд. На старте третьего периода матча в Нижнекамске Андрей Стась нанёс не самый опасный бросок в своей карьере от борта, вряд ли рассчитывая на успех, но Александр Судницин допустил ошибку, которая, как выяснилось, добила «Нефтехимик» в серии.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Герой дня

Форвард «Магнитки» Денис Зернов в трёх первых матчах серии с «Барысом» был практически незаметен и записал в свой актив лишь одну голевую передачу, но в четвёртой встрече наступил его звёздный час. Зернов уже к 22-й минуте оформил хет-трик (первый в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина), чем предопределил успех «Металлурга» в матче.

Фото: photo.khl.ru

Курьёз дня

В прошлом сезоне молодой защитник «Трактора» Сергей Телегин забил несколько голов, которые можно поместить в папку «удивительное», а в нынешнем плей-офф мастер курьёзных шайб вернулся. На 26-й минуте игры в Нижнекамске челябинец умудрился буквально вонзить шайбу в сетку несильным, казалось бы, броском. В первые секунды никто, кроме Телегина, и не увидел, что это гол.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Цифра дня

Игорь Никитин сегодня проиграл седьмой матч подряд в плей-офф: три в прошлогоднем финале «Авангарду», четыре сейчас ЦСКА. Трудно сказать, что происходит со специалистом, который ещё недавно руководил мощнейшей армейской командой и три сезона подряд выводил её в финал Кубка Гагарина. Сам Игорь Валерьевич на пресс-конференции согласился с тем доводом, что у него наступил кризис идей.

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«Кризис идей? Вы сами ответили на вопрос». И. Никитин — о 7 поражениях в плей-офф подряд

Расписание на 8 марта

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
08 марта 2022, вторник. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
08 марта 2022, вторник. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Динамо М
Москва
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
08 марта 2022, вторник. 17:00 МСК
Авангард
Омск
Не начался
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КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
08 марта 2022, вторник. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
СКА
Санкт-Петербург

В Международный женский день состоится четыре встречи. «Авангард» и СКА могут оформить выход в следующий раунд, а московское «Динамо» и «Сибирь» постараются сравнять счёт в сериях с «Северсталью» и «Салаватом».

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