Овечкин признан третьей звездой игрового дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на официальном сайте представила три звезды прошедшего игрового дня. Среди них российский форвард Александр Овечкин, который сегодня вышел на единоличное третье место по количеству голов в истории НХЛ.
Россиянин в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» забил 37-й гол в сезоне и 767-й в карьере в НХЛ и стал третьей звездой игрового дня.
Второй звездой назван защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Адам Фокс, набравший три балла во встрече с «Анахайм Дакс»: забил и отдал две результативные передачи.
Лучшим игроком дня признан голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Эрик Челльгрен, оформивший шат-аут в первом в карьере матче в НХЛ в стартовом составе. Он отразил все 35 бросков в игре с «Даллас Старз» (4:0).
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