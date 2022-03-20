Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 20 марта

Сегодня, 20 марта, состоялись два матча в рамках второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В Западной конференции встречались СКА и московский «Спартак», на Востоке — «Авангард» и «Металлург».
В стартовом матче дня «Авангард» и «Металлург» устроили настоящую перестрелку. «Магнитка» проигрывала 2:6 к 25-й минуте встречи, но почти смогла отыграться — после второго периода счёт был 5:6. Тем не менее усилий магнитогорцев не хватило.
Во втором матче дня СКА переиграл «Спартак». На голы Александра Волкова и Игоря Ожиганова красно-белые смогли ответить лишь шайбой Александра Хохлачёва.
Сетка плей-офф Кубка Гагарина — 2022
Запад:
СКА — «Спартак», 1-1;
ЦСКА — «Динамо» Москва, 2-0.
Восток:
«Металлург» — «Авангард», 0-2;
«Трактор» — «Салават Юлаев», 1-1.
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