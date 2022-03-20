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Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 20 марта

Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 20 марта
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Сегодня, 20 марта, состоялись два матча в рамках второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В Западной конференции встречались СКА и московский «Спартак», на Востоке — «Авангард» и «Металлург».

В стартовом матче дня «Авангард» и «Металлург» устроили настоящую перестрелку. «Магнитка» проигрывала 2:6 к 25-й минуте встречи, но почти смогла отыграться — после второго периода счёт был 5:6. Тем не менее усилий магнитогорцев не хватило.

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 2-й матч
20 марта 2022, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 7
Авангард
Омск
0:1 Брюквин (Цегларик) – 04:27 (5x5)   1:1 Карри (Голдобин, Пашнин) – 08:28 (5x5)   1:2 Дедунов (Жарков) – 10:37 (5x5)   1:3 Грицюк – 17:50 (5x5)   1:4 Шарипзянов (Жарков, Дедунов) – 19:43 (5x5)   1:5 Семёнов (Шарипзянов) – 24:19 (5x5)   2:5 Коростелёв (Майе) – 26:16 (5x5)   2:6 Береглазов (Цегларик) – 29:38 (5x4)   3:6 Лайпсик (Чибисов, Яковлев) – 33:12 (5x4)   4:6 Коростелёв (Дронов, Маклюков) – 33:48 (5x5)   5:6 Карпов (Голдобин) – 39:39 (5x5)   5:7 Грицюк – 59:27 (en)

Во втором матче дня СКА переиграл «Спартак». На голы Александра Волкова и Игоря Ожиганова красно-белые смогли ответить лишь шайбой Александра Хохлачёва.

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 2-й матч
20 марта 2022, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Спартак
Москва
1:0 Волков (Галимов) – 08:38 (5x5)   1:1 Хохлачёв (Лехтеря) – 28:47 (5x5)   2:1 Ожиганов (Моисеев, Фантенберг) – 48:00 (5x5)
Турнирная сетка плей-офф КХЛ

Сетка плей-офф Кубка Гагарина — 2022

Запад:

СКА — «Спартак», 1-1;
ЦСКА — «Динамо» Москва, 2-0.

Восток:

«Металлург» — «Авангард», 0-2;
«Трактор» — «Салават Юлаев», 1-1.

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