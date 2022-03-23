Бывший одноклубник Кучерова рассказал, в чём заключается уникальность россиянина

Нападающий «Сиэтл Кракен» Янни Гурд ответил на вопрос, в чём заключается уникальность его бывшего одноклубника, российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.
«Он так спокоен с шайбой. Я знаю, что он собирается сделать, и даже так я не могу отнять шайбу. Точно знаю — видел миллион раз, играя против него на тренировке. Знаю, что передача пройдёт — не знаю, в какой момент, — и он находит пространство для этого. Уму непостижимо, как он это делает. Он так точен в подборе шайбы у борта и в поиске открытого игрока. Его катание, то, как просто он находит парня на скорости, открытого игрока — чтобы отдать ему под бросок. То, что он делает, уникально. Неудивительно, что он один из лучших игроков лиги. Это безумие. Он так уравновешен. Он замедляет игру, у него и (Брейдена Пойнта) есть такая химия, когда он замедляет ход игры, а Пойнт, наоборот, ускоряется. Это идеальное сочетание», — приводит слова Гурда The Athletic.
- 23 марта 2022
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