Кузнецов — о голе Овечкина: он не забивал из правого круга вбрасывания лет пять. Это долго
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал итоги встречи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз» (4:3 Б) и гол капитана команды Александра Овечкина.
«Для нас это были очень важные два очка. Это очки, в которых мы нуждаемся больше всего, особенно в матчах ноздря в ноздрю; [в субботу дома с «Нью-Джерси Девилз»] нас ждёт довольно тяжёлая встреча.
Гол Овечкина? Он не забивал лет пять с этого места. Это долго. Это была скачущая шайба, и каждый раз, когда шайба скачет, я думаю, что она летит прямо во вратаря. Особенно когда это большой человек, бьющий с такой точки… трудно поймать такую шайбу», — приводит слова Кузнецова The Washington Post.
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