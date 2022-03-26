Кузнецов — о голе Овечкина: он не забивал из правого круга вбрасывания лет пять. Это долго

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал итоги встречи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз» (4:3 Б) и гол капитана команды Александра Овечкина.

«Для нас это были очень важные два очка. Это очки, в которых мы нуждаемся больше всего, особенно в матчах ноздря в ноздрю; [в субботу дома с «Нью-Джерси Девилз»] нас ждёт довольно тяжёлая встреча.



Гол Овечкина? Он не забивал лет пять с этого места. Это долго. Это была скачущая шайба, и каждый раз, когда шайба скачет, я думаю, что она летит прямо во вратаря. Особенно когда это большой человек, бьющий с такой точки… трудно поймать такую шайбу», — приводит слова Кузнецова The Washington Post.