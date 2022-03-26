«Забивать будем?» Шубская показала переписку с Овечкиным во время матча с «Баффало»

Анастасия Шубская, жена российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, в одной из социальных сетей показала переписку с мужем во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (4:3 Б).



Шубская во время матча отправила сообщение: «Забивать будем?» После гола 36-летнего нападающего она написала: «Молодец».

Напомним, ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей в серии буллитов (3:3 основное время, 2:1 в серии буллитов). Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом и победным буллитом в этой встрече.