Буцаев ответил на вопрос, сможет ли Овечкин забить 50 голов в этом сезоне

Олимпийский чемпион Вячеслав Буцаев поделился мнением о том, сможет ли российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин добраться до отметки в 50 голов в текущем сезоне. Сейчас на счету капитана «столичных» 41 шайба.
«Сможет ли Овечкин забить 50 голов в этом сезоне? Будем надеяться и ждать, что этот рубеж ему покорится. Мы знаем, что это игрок, который умеет забивать и делает это регулярно. Пожелаем ему провести остаток этого чемпионата в добром здравии и будем ждать этой цифры.
Шансы догнать Мэттьюса всегда есть. Здесь будет зависеть от факторов – кто сможет на оставшемся отрезке больше отличиться. Если Овечкин будет это делать регулярно, а у Мэттьюса что-то пойдёт не так, то есть все шансы выиграть очередной «Ришар», — сказал Буцаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
- 26 марта 2022
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