Буцаев — о достижениях россиян в НХЛ: рад, что ребята достойно представляют наш хоккей

Олимпийский чемпион Вячеслав Буцаев поделился мнением о выступлении российских игроков в НХЛ.
«Рассуждать о том, кто из трио Капризов — Овечкин — Панарин станет самым результативным россиянином в НХЛ в этом сезоне — неблагодарное дело. Все ребята молодцы. Дай бог, чтобы их миновали травмы. Кто станет – за того будем радоваться. Мы уже радуемся, что наши ребята достойно представляют российский хоккей на протяжении многих сезонов.
Важно ли Капризову уже в этом сезоне стать лучшим среди россиян? Неправильно ставить такие акценты. Спортсмен всегда заряжен на конкуренцию, достижение лучшего результата, становление лучше изо дня в день. Всем пожелаем только побед, много забитых голов и заработанных очков», — сказал Буцаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
- 26 марта 2022
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