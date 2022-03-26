Каменский — о борьбе Овечкина за 10-й «Ришар»: всё в его руках, нужно просто играть

Советник председателя наблюдательного совета «Спартака» и бывший нападающий клубов НХЛ Валерий Каменский поделился мнением о том, сможет ли российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин добраться до отметки в 50 голов в текущем сезоне. Сейчас на счету капитана «столичных» 41 шайба. До конца регулярного чемпионата осталось 16 матчей.



«Доберётся ли Овечкин до отметки 50 голов? Думаю, что да. Есть ли перспективы побороться за 10-й «Ришар»? Нужно просто играть, перспективы всегда есть, всегда есть цель. Всё в его руках, в руках команды и партнёров. Это реально сделать, и он будет это делать. Александру удачи и побольше голов», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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