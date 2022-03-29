Тарасенко стал первой звездой прошедшего игрового дня в НХЛ

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко стал первой звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге, сообщает официальный сайт НХЛ.
30-летний россиянин стал автором дубля, а также отдал одну голевую передачу в матче регулярного чемпионата с «Ванкувер Кэнакс» (4:1). Тарасенко стал пятым игроком в истории «Сент-Луиса», который сумел достичь отметки в 500 очков в НХЛ. Также он является 22-м россиянином в истории лиги, которому покорилось данное достижение.
Вторая звезда дня — нападающий «Каролины Харрикейнз» Мартин Нечас, ставший автором дубля и одной передачи в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (6:1). Третье место занял назван форвард «Эдмонтон Ойлерз» Райан Маклауд, на счету которого 3 (2+1) балла во встрече с «Аризоной Койотс» (6:1).
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