Spittin' Chiclets — об отмене гола: единственный способ остановить Ови — получить клюшкой

Скандально известный североамериканский подкаст Spittin' Chiclets на странице в «Твиттере» прокомментировал отменённый гол капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче с «Каролиной Харрикейнз» (1:6). Судьи рассмотрели нарушение правил со стороны другого нападающего «столичных» — Ти Джея Оши — за несколько секунд до взятия ворот россиянином.
«Единственный способ остановить щелчок Ови из его круга вбрасывания — получить клюшкой», — говорится в сообщении.
Видео с эпизодом можно посмотреть здесь.
Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:1.
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