«Учил его вприсядку танцевать». Владислав Третьяк рассказал о знакомстве с Уэйном Гретцки

Президент Федерации хоккея России (ФХР) легендарный российский голкипер Владислав Третьяк рассказал о знакомстве с Уэйном Гретцки.



«Самые удивительные организмы, которые я встречал в хоккее? Гретцки! Он приезжал в Москву в 1983-м. Делали фильм «Чемпионы». Очень любопытное кино. Мы вместе тренировались, по ресторанам ходили… Учил его вприсядку танцевать. Это ж моё коронное — гопак, всякие разножки. Начали с Гретцки соревноваться — я и минуту мог выдержать в таком темпе, и три, и пять. А он — секунды какие-то!



Слабенький? Он вот такой (показывает мизинец). Говорю: «Как же ты играешь?» А Уэйн отвечает: «Специалисты, врачи меня смотрели. Уникальный организм — чем больше нахожусь на льду, тем меньше устаю». Становится всё свежее! Представляете?

На гопак это не распространялось? Там специфика другая — колено иначе работает… А на льду сколько Гретцки находился, сколько забивал? Не уставал!» — цитирует Третьяка «Спорт-экспресс».