Гонка снайперов НХЛ: Капризов догнал Макдэвида, Кирилл отстаёт от Овечкина на два гола

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (2:6).
Этот гол стал 40-м для форварда «дикарей» в текущем сезоне. Благодаря этому Капризов поднялся на шестое место в списке лучших снайперов сезона НХЛ, сравнявшись с канадским капитаном «Эдмонтон Ойлерз» Коннором Макдэвидом. Выше, на пятой позиции, расположился нападающий «Виннипег Джетс» Кайл Коннор — у него 41 гол в 67 матчах. Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин находится на четвёртом месте. Он опережает Капризова на две шайбы (42 в 67 встречах).
Лидирует с 54 голами форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс. На второй строчке идёт нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль — у него 50 шайб. Тройку замыкает форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер с 47 голами.
- 6 апреля 2022
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