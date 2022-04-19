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Сколько шайб успеет забросить Александр Овечкин до окончания регулярного чемпионата НХЛ?

Сколько шайб успеет забросить Александр Овечкин до окончания регулярного чемпионата НХЛ?
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Капитан и российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал автором заброшенной шайбы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Колорадо Эвеланш» (3:2).

Этот гол стал для 36-летнего хоккеиста 48-м в текущем сезоне за 74 проведённых встречи.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: сколько шайб успеет забросить Александр Овечкин до окончания регулярного чемпионата НХЛ?

Опрос можно пройти на сайте Quiz.

Овечкин забил 778 голов в рамках Национальной хоккейной лиги, занимая третье место в истории по данному показателю. Второе место занимает Горди Хоу с 801 голом, лидер — Уэйн Гретцки (894 шайбы).

«Вашингтон» находится на восьмом месте в таблице Восточной конференции, набрав 96 очков в 76 матчах.

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